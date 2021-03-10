11 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Логвиненко, 24/1, Уметалиева, 27;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Сулуу-Тор, Сары-Булун, Чатыр-Кол);

9.30-14.00 — отрезки улиц Панфилова, Боконбаева, Чуйкова;

9.30-17.00 — улица Саманчина, 5а;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Киевской, Логвиненко, Тоголока Молдо, Талдысуйской, Ала-Букинской, Эгинчиева, Буурдинской, Кайназарова, переулок Темировский, жилмассивы «Маданият», «110-й квартал»;

9.30-19.00 — 4-й микрорайон, 1-8, 4а, 6а, 6б, вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Веселой;

9.40-17.00 — отрезки улиц Кишиневской, Удмуртской, Лермонтова, Кольбаева;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Древесной, Осмонкула, Курманджан Датки, Кирпичной, переулок Жданова.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Аламедин (улица Набережная), Кара-Жыгач (улицы Пушкина, Садовая, Кондучалова, переулок Фрунзе), Башкара-Суу (улица Пехотка), Пригородное (улицы Строительная, Эркиндик, Береговая, Юбилейная, Космонавтов, Садовая, Сибирская, Новая, Островского, Первомайская, Горького, Гагарина, Юбилейная, 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая, Ынтымак, Жаштык, Арсланбап, Маяковского, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Звездная, Молодой Гвардии, Горького, Ленина, Крупской, Веселая, Садовая);

8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Сельсоветская, Восточная, Южная, Виноградная, Набережная, Сельповская, Алма-Атинская, Садовая, переулки Сельповский, Виноградный, детсад, айыл окмоту, школа), Таш-Добо (улицы Кооперативная, Горького, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская, Подгорная, Ала-Тоо, Южная, Советская, Октябрьская, Колхозная, Нарынская, Аптечная, Больничная, Школьная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Байтик (улицы Суюмбаева, Ала-Арчинская, Эшмамбет, Исмаилова, Школьная), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Заречное; Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Абакир, Заречная, Билалы, Конок, Проектируемая, Свечникова, Якупбаева), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупской, Фрунзе), Манас (улицы Западная, Зеленая), Джаны-Джер (улицы Юбилейная, Морозова, Табор, Солодовников), Арал (улицы Чолпон, Береке, Аральская), Сокулук (улицы Заречная, Индустриальная, Краснодарская, Свободы), Национальное (улица Ключевая-1);

12.00-17.00 — село Манас (улица Мира); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Беловодское (переулок Садовый), Маловодное, Бала-Айылчы (улица Гагарина), Ак-Суу (плодопитомник); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу (улица Центральная), Степное, город Кара-Балта (улица Мира, 2, 4, 6); Панфиловский РЭС Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Береговая, 16-113), Джайылма, Кирова, Чалдыбар (улица Подгорная, 105-145); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз (улицы Дайырбек, Кадыке у. Билял), Люксембург (улицы Жайылма, Шайлдабекова, Киргизская); Чуйский РЭС 9.00-18.00 — села Чуй (улицы Линейная, Гагарина, Ибраимова, Покровская, Карла Маркса, Бугрянка), Калиновка (улица Токтосунова); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — Орловка (улицы Ленина, Свердлова), села Кичи-Кемин (улица Осмонова), Калмак-Ашуу (улица Боруева).