Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев отказался от медобследования

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого вновь не доставили в суд.

Кроме того, на заседание не явился подсудимый Канатбек Осмоналиев.

Конвой сообщил, что Алмазбек Атамбаев не явился в суд из-за болезни.

Судья Азирет Медеров зачитал ответ Минздрава о состоянии здоровья Алмазбека Атамбаева. В документе указывается, что 9 февраля комиссия медиков выехала в ИК-47. Однако пациент (Алмазбек Атамбаев) от дальнейшего медобследования воздержался, о чем составлен акт.

Бывший президент передал письмо в суд с просьбой проводить заседание без него.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».