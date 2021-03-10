Мирные митинги разрешили. Горсуд столицы отменил решение об ограничении собраний

Решение Первомайского районного суда об ограничениях мирных собраний отменено. Об этом 24.kg сообщила юрист Евгения Крапивина.

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По ее словам, такое решение сегодня принял Бишкекский городской суд.

«То есть инициативу администрации Первомайского района Бишкека об ограничении отменили. Теперь любые мирные собрания могут проводиться. Сегодня суд зачитал резолютивную часть, завтра будет весь текст решения», — рассказала она.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Однако активисты обжаловали решение суда уже после положенного срока подачи апелляционных жалоб.