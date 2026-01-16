11:38
Власть

Суд снова продлил запрет на мирные собрания в Первомайском районе

Райсуд Бишкека удовлетворил заявление акимиата и ввел временный запрет на мирные собрания на территории Первомайского района. Ограничение действует с 1 января по 31 марта 2026 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее решение вынесено 31 декабря 2025-го. Мирные собрания в этот период запрещены на всей территории района, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, которые могут проводиться только на площади Ала-Тоо.

При этом место проведения всех остальных собраний переносится в сквер имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.

Напомним, ограничения на мирные собрания в центральных районах Бишкека вводились неоднократно. Впервые масштабный запрет установлен в 2022 году решением Первомайского райсуда на фоне массовых протестов у дипломатических представительств.

В последующие годы суд регулярно продлевал ограничения, включая запрет на митинги в центре столицы до 31 декабря прошлого года, разрешая собрания только в сквере имени Максима Горького. Суды первой и апелляционной инстанций подтверждали законность подобных запретов, несмотря на критику правозащитных организаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358087/
