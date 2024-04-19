Верховный суд признал законным запрет на митинги в Бишкеке. Об этом сообщила его пресс-служба.

В суде напомнили, что ранее Первомайский суд удовлетворил заявление Первомайского акимиата о признании законным его решения от 28 марта «Об ограничении места мирных собраний».

Адвокат Бактыбек Жумашев обжаловал это решение. Однако судебная коллегия по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Первомайского районного суда — без изменения.

«Не соглашаясь с принятыми по делу судебными актами, Бактыбек Жумашев обратился с кассационной жалобой, в которой просил их отменить. Постановлением судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда от 19 апреля вышеуказанные судебные акты оставлены в силе», — сказали в пресс-службе.

Напомним, митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.

Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проводить акции протеста по-прежнему можно только в сквере имени Максима Горького, на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.

Запрет на проведение митингов в центре Бишкека действует с марта 2022 года.