В ГРС извинились за задержку с выдачей биометрических загранпаспортов

Государственная регистрационная служба приносит извинения за причиненные кыргызстанцам неудобства по вопросу внедрения паспортов нового поколения. Об этом говорится в обращении ГРС.

Отмечается, что задержка произошла из-за вспышки коронавируса. Пандемия COVID-19 внесла коррективы по своевременности замены паспортов образца 2004 года и общегражданского паспорта образца 2006-го.

«Работа по реализации проекта по выпуску биометрических общегражданских паспортов велась с начала 2020 года. Процедура конкурсных торгов проведена своевременно и по закону. Но процесс затянулся из-за технических моментов. Учитывая влияние пандемии, поставщики не успели в срок доработать программное обеспечение для персонификации документов. Сейчас технические специалисты ГРС работают в ускоренном режиме по интеграции систем и оборудования для персонификации загранпаспортов нового поколения», — говорится в сообщении.

Планируется запустить проект 1 мая 2021-го.

Предлагается предоставить возможность использования паспортов с продленными сроками действия, в том числе для выезда из страны. Планируется продлить срок действия паспорта гражданина КР образца 2004 года и общегражданского паспорта гражданина (за исключением гражданина, не достигшего 16-летнего возраста) образца 2006-го до 1 сентября 2021 года. Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

«Кыргызстанцы, выезжающие в Казахстан, Таджикистан и Россию, могут воспользоваться eID-картой образца 2017 года», — заключили в ГРС.