Хождение за паспортом. Почему кыргызстанцы не могут получить документ

Сегодня в Кыргызстане официально перестали принимать документы на получение загранпаспорта образца 2006 года. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ГРС. Их выдавали гражданам, которым документ требовался в срочном порядке для выезда за границу. Остальных отправляли на оформление новых биометрических. Но и их пока не выдают. Когда кыргызстанцы получат новые документы, редакции рассказала заведующая сектором по коммуникациям ГП «Инфоком» Мээрим Искакова.

— Читатели жалуются, что подали документы на получение нового паспорта в начале мая, но до сих пор документ им не выдали. Они предполагают, что в стране просто нет бланков и ГРС затягивает время.

— С 3 мая начался прием документов на получение биометрического загранпаспорта нового образца.

Он выдается через 18 рабочих дней. Многие считают календарные дни, поэтому возникают вопросы. Первые паспорта планируем начать выдавать с 28 мая. Мээрим Искакова

Бланки в стране есть. Компания — победитель тендера по изготовлению паспортов Mühlbauer ID Services GmbH (Германия) уже поставила партию бланков на 34 страницы, 50-страничные ожидаем.

— А в чем разница между ними?

— Они отличаются только количеством страниц. Есть граждане, которые часто выезжают за рубеж, они обращались с просьбой увеличить количество, чтобы им не приходилось часто менять паспорт. Такой документ стоит чуть дороже, выдается по желанию. Оба документа действительны.

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— Получается, что в Кыргызстане только вносится информация на чип? Почему тогда такой длительный срок уходит на выдачу?

— При «Инфокоме» есть Государственный центр персонификации (ГЦП), который, как и ранее, вносит данные в систему АИС «Паспорт». Гражданин приходит в ЦОН, сдает документы, они поступают в ГЦП, где проходят все необходимые процедуры проверки, печати, внесения данных, контроля и потом направляются в отделы выдачи. Срок установлен нормативами.

— Но документы старого образца можно было получить в более короткие сроки.

— Это коммерческая услуга, и с новыми бланками она тоже будет действовать. Но пока идет внедрение — это новая система, которая требует обкатки. Поэтому принято решение, что пока документ будет выдаваться в обычный срок — 18 дней.

— Куда обращаться гражданам для оформления паспорта?

— Прием документов на получение действующего загранпаспорта гражданина Кыргызстана осуществляется во всех ЦОН и территориальных паспортных подразделениях страны. Информацию о стоимости, перечне необходимых документов, основных параметрах общегражданского паспорта можно найти в разделе еОГП на сайте Государственной регистрационной службы.