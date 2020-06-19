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Общество

Биометрические загранпаспорта появятся только к концу декабря 2020 года

В конце декабря 2020 года в Кыргызстане начнут выдавать биометрические загранпаспорта. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев.

По его словам, сейчас проводится работа по приведению в соответствие защитных элементов и дизайна. К ноябрю будут высланы образцы. К концу года начнется персонификация и гражданам будут выдавать паспорта нового формата.

«С министерствами внутренних и иностранных дел проводится работа по снятию визовых ограничений, подписаны соглашения. Проводится работа с посольством США в Кыргызстане по устранению недочетов», — отметил Акын Мамбеталиев.

В тендере на закупку бланков паспортов граждан Кыргызстана нового поколения — общегражданские, дипломатические и служебные — победителем стала немецкая компания Mühlbauer ID Services GmbH с общей стоимостью заявки в 655 миллионов 645 тысяч 250 сомов.

Выдача электронных общегражданских паспортов в республике должна была начаться в 2019 году. В 2018 году был объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца на 1,2 миллиарда сомов. Победителем тогда признали литовскую компанию Garsu Pasaulis, предложившую 940 миллионов 150 тысяч сомов. Но немецкая Muhlbauer ID Services подала в суд. Итоги конкурса были аннулированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156687/
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