19:43
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане представлены образцы новых паспортов

Государственная регистрационная служба разработала и внесла в Министерство юстиции проект постановления правительства о внедрении отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики образца этого года.

Проектом предлагается утвердить:

  • положение, описание и образец бланка общегражданского паспорта гражданина КР образца 2020 года;
  • положение о дипломатическом и служебном паспортах гражданина КР образца 2020 года;
  • описание и образец бланка служебного паспорта гражданина КР образца 2020 года;
  • описание и образец бланка дипломатического паспорта гражданина КР образца 2020 года.

«Отличительной особенностью общегражданского, дипломатического и служебного паспортов образца этого года является наличие электронного чипа, содержащего персональные данные о гражданине Кыргызстана», — подчеркнули в Минюсте.

При этом ведомства представили и предварительные образцы общегражданского, дипломатического и служебного паспортов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169314/
просмотров: 1285
Версия для печати
Материалы по теме
Биометрические загранпаспорта появятся только к концу декабря 2020 года
Тендер на Е-паспорта. Одна компания выбыла из конкурса
Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
Тендер на Е-паспорта. В конкурсе участвуют три компании
Продажа кыргызстанских паспортов в Москве. Комментарий чиновников ГРС
Тендер на Е-паспорта. ГРС закупит более 1,5 миллиона бланков
США ввели визовые ограничения для кыргызстанцев только из-за паспортов
В 2021 году кыргызстанцы получат Е-загранпаспорта
Экс-глава «Инфоком»: Алина Шаикова дала мне $20 тысяч за лоббирование Garsu
Скандал с бланками загранпаспортов. В поисках Алины Шаиковой
Популярные новости
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
14 октября, среда
19:42
В городе Ош два дня не будет природного газа В городе Ош два дня не будет природного газа
19:21
В Кыргызстане представлены образцы новых паспортов
19:01
Цифра дня. 63,8 миллиона сомов нужно на выплату компенсаций медикам за сентябрь
18:50
Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента продолжаются
18:45
Митингующие у гостиницы «Иссык-Куль» расходятся: не хотят нарушать режим ЧП