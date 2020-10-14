В Кыргызстане представлены образцы новых паспортов

Государственная регистрационная служба разработала и внесла в Министерство юстиции проект постановления правительства о внедрении отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики образца этого года.
Проектом предлагается утвердить:
- положение, описание и образец бланка общегражданского паспорта гражданина КР образца 2020 года;
- положение о дипломатическом и служебном паспортах гражданина КР образца 2020 года;
- описание и образец бланка служебного паспорта гражданина КР образца 2020 года;
- описание и образец бланка дипломатического паспорта гражданина КР образца 2020 года.
При этом ведомства представили и предварительные образцы общегражданского, дипломатического и служебного паспортов.