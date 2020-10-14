В Кыргызстане представлены образцы новых паспортов

Государственная регистрационная служба разработала и внесла в Министерство юстиции проект постановления правительства о внедрении отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики образца этого года.

Проектом предлагается утвердить:

положение, описание и образец бланка общегражданского паспорта гражданина КР образца 2020 года;

положение о дипломатическом и служебном паспортах гражданина КР образца 2020 года;

описание и образец бланка служебного паспорта гражданина КР образца 2020 года;

описание и образец бланка дипломатического паспорта гражданина КР образца 2020 года.

«Отличительной особенностью общегражданского, дипломатического и служебного паспортов образца этого года является наличие электронного чипа, содержащего персональные данные о гражданине Кыргызстана», — подчеркнули в Минюсте.

При этом ведомства представили и предварительные образцы общегражданского, дипломатического и служебного паспортов.