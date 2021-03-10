Агитаторы смогут подать заявки сразу после назначения даты референдума

Агитационные группы за и против проекта новой редакции Конституции могут подавать заявки на регистрацию в ЦИК сразу после официального назначения даты референдума. Об этом 24.kg рассказал член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в течение пяти дней с момента подачи документов группы должны создать избирательные фонды.

«Если члены этих объединений проводят агитацию в СМИ, то, разумеется, они должны платить согласно расценкам, представленным изданиями, интернет-ресурсами и телеканалами. Насчет бесплатного эфира на ОТРК и ЭлТР вопрос будет решаться отдельно. Агитацию группы заканчивают 9 апреля в 8.00. Эксперты групп могут выступать как с толкованием отдельных статей Конституции, так и объяснять, почему нужно поддержать проект или проголосовать против», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Не запрещается также агитировать и в целом против референдума. Тынчтык Шайназаров

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.