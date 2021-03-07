Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь опустился до умеренного

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 20-е место.

В 9.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 98 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 77 (AQI).