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Общество

В городе Ош тоже начали проводить сельскохозяйственные ярмарки

В Оше сегодня на центральной площади прошла ярмарка сельхозпродукции фермеров, производителей и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, основная цель ярмарок — предоставить жителям и гостям города качественную сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных, продовольственные товары по ценам производителей.

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«К примеру цена на говядину на ярмарке составила 420 сомов за килограмм, тогда как рыночная цена — 450 сомов, стоимость куриных яиц — 230 сомов за лоток из 30 яиц (8,6 сома за яйцо), муки первого сорта из казахстанской пшеницы — 29 сомов за килограмм, картофеля — 20 сомов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что ярмарки будут проводить весь март по субботам на центральной площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185683/
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