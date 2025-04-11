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Общество

В Бишкеке пройдет традиционная ярмарка сельхозпродукции

В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых продуктов питания и потребительских товаров в предстоящие выходные, 12-13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ярмарки работают с 9.00 до 19.00 на улице Туголбая Ата, бульваре Эркиндик и улице Тыныстанова (железнодорожный вокзал).

Цель ярмарки — поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, а также реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам.

По всем вопросам можно обратиться к сотруднику министерства по телефону 0702702000.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325712/
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