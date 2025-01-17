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Общество

Бишкекчан приглашают на ярмарку продовольственной сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовывает ярмарку продовольственной продукции каждые выходные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ярмарка проходит в Бишкеке каждые субботу и воскресенье с 09.00 до 19.00 по адресу: улица Туголбай-Ата, между бульваром Эркиндик и улицей Тыныстанова (железнодорожный вокзал). 

Выставка сельхозпродукции проходит в поддержку отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей. Граждане столицы могут приобрести продукты по оптовым ценам. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317099/
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