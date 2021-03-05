Мирный марш за права женщин состоится. Активисты определяются с локацией

Марш за права женщин в Бишкеке, запланированный на 8 марта, состоится. Информацию об этом 24.kg подтвердила юрист Евгения Крапивина.

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Однако инициативная группа «8/365» пока не определила время и место проведения мирного шествия.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Однако активисты обжаловали решение суда уже после положенного срока подачи апелляционных жалоб.

«Сначала районный суд должен рассмотреть вопрос восстановления пропущенного срока, и если восстановит, то направит в горсуд. Видимо, это будет уже на следующей неделе. Если бы срок подачи жалобы не пропустили, то суд должен был рассмотреть ее в течение 24 часов», — рассказала адвокат.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.