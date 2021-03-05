16:20
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Мирный марш за права женщин состоится. Активисты определяются с локацией

Марш за права женщин в Бишкеке, запланированный на 8 марта, состоится. Информацию об этом 24.kg подтвердила юрист Евгения Крапивина.

Читайте по теме
Запрет на митинги в центре столицы. Активисты обратились в Бишкекский горсуд

Однако инициативная группа «8/365» пока не определила время и место проведения мирного шествия.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Однако активисты обжаловали решение суда уже после положенного срока подачи апелляционных жалоб.

«Сначала районный суд должен рассмотреть вопрос восстановления пропущенного срока, и если восстановит, то направит в горсуд. Видимо, это будет уже на следующей неделе. Если бы срок подачи жалобы не пропустили, то суд должен был рассмотреть ее в течение 24 часов», — рассказала адвокат.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185575/
просмотров: 1785
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на митинги в центре столицы. Активисты обратились в Бишкекский горсуд
Марша не будет? Суд запретил проводить митинги в Бишкеке до 22 апреля
Жители Ленинского айыл окмоту митингуют против самозахватчиков пахотных земель
Марш за права женщин и против насилия традиционно пройдет в Бишкеке 8 марта
Швеи из Таджикистана заявляют об угрозах и гонениях. Вышли на митинг
Марши за законность. Улан Усеин о поступающих угрозах и эффекте мирных митингов
Ситуация в Ереване накаляется. Сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц
В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют сторонники Абдиля Сегизбаева
Матраимова в тюрьму. Бишкекчане выступают против митинга у здания суда
Митинг за Райымбека Матраимова. Сторонники экс-таможенника пришли к зданию суда
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль