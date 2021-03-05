Запрет на митинги в центре столицы. Активисты обратились в Бишкекский горсуд

Активисты обжаловали решение Первомайского районного суда Бишкека об ограничении мирных собраний. Об этом в Facebook сообщила юрист Евгения Крапивина.

Читайте по теме Марша не будет? Суд запретил проводить митинги в Бишкеке до 22 апреля

Организаторы мирного марша за права женщин и против насилия считают, что в ходе судебного заседания в первой инстанции и вынесения решения были допущены грубые нарушения. Свою жалобу они отправили в Бишкекский городской суд.

«Свобода мирных собраний является одним из основополагающих фундаментальных прав человека, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека, ряде важнейших международных документов, образующих общепризнанные принципы и нормы международного права», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.