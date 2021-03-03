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Общество

4 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Кара-Кумской, Бородина, Профсоюзной, Нарвской;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Шайыр, Матросова, Медерова, Юнусалиева, Ахунбаева, 110;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мыскал, Кривоносова, Набережная, Кызыл-Адыр, Жанылык), Айни, Циолковского, Муромская, Мессароша, 95;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23, Чуй-56, Чуй-57 — Чуй-61);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Проектируемая, Малая ГЭС, Виноградная, Набережная, Мостовая, ПМК-3), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Новая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая), Аламедин (улицы Достук, Кожожаш, Фрунзенская), Башкара-Суу (улица Пехотка), Ленинское (улицы Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый, Прохладная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Институтская, Северная, Набережная, Южная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Фрунзенская Садовая, Береговая, Восточная, Ново-Садовая, Проектируемая, Строительная, Лесная, Средняя, Новая, Животноводство, Озерная), села Новопавловка (улицы Корсаковых, Молодежная, Фрунзе, Ала-Тоо Новостройка), Кунтуу (улица Пионерская), Манас (улица Средняя), Авиагородок;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00- села Беловодское (улица Октябрская), Садовое (улица Кузнечная), Бала-Айылчы (улица Гагарина);

Жайыльский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Токтош, Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула);

Панфиловский

  • 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Шерипбаев), Чалдывар (улица Ленина);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке у. Билял), Новопокровка (улица Заречная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Клубная, Межевая, Октябрьская, район мечети, магазина «Народный»), Шамшы;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Ударник (улица Садовая), Кызыл-Суу (улица Ленина), город Кемин (улица Экспериментальная).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (район заготзерно), село Орто-Арык;
  • 9.30-17.00 — село Кен-Арал.
4
Баткенская область
  • 9.00-17.00 — город Кызыл-Кия (8 Марта, Дыйкан, Едренкин, Железнодорожная, Заводская, Загородная, Интернациональная, Калинина, Пушкина, Сухана, микрорайоны 13-15-й, «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиган»).
5
Ошская область
  • 9.00-17.00 — сельские управы Заргер, Дон-Булак, город Узген (улицы Мукумий, Улукбек).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185285/
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