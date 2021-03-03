4 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Кара-Кумской, Бородина, Профсоюзной, Нарвской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Шайыр, Матросова, Медерова, Юнусалиева, Ахунбаева, 110;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мыскал, Кривоносова, Набережная, Кызыл-Адыр, Жанылык), Айни, Циолковского, Муромская, Мессароша, 95;

9.30-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23, Чуй-56, Чуй-57 — Чуй-61);

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур).