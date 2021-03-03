4 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Кара-Кумской, Бородина, Профсоюзной, Нарвской;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Шайыр, Матросова, Медерова, Юнусалиева, Ахунбаева, 110;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мыскал, Кривоносова, Набережная, Кызыл-Адыр, Жанылык), Айни, Циолковского, Муромская, Мессароша, 95;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23, Чуй-56, Чуй-57 — Чуй-61);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Проектируемая, Малая ГЭС, Виноградная, Набережная, Мостовая, ПМК-3), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Новая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая), Аламедин (улицы Достук, Кожожаш, Фрунзенская), Башкара-Суу (улица Пехотка), Ленинское (улицы Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый, Прохладная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Институтская, Северная, Набережная, Южная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Фрунзенская Садовая, Береговая, Восточная, Ново-Садовая, Проектируемая, Строительная, Лесная, Средняя, Новая, Животноводство, Озерная), села Новопавловка (улицы Корсаковых, Молодежная, Фрунзе, Ала-Тоо Новостройка), Кунтуу (улица Пионерская), Манас (улица Средняя), Авиагородок;
Московский РЭС
- 9.00-17.00- села Беловодское (улица Октябрская), Садовое (улица Кузнечная), Бала-Айылчы (улица Гагарина);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — села Токтош, Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула);
Панфиловский
- 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Шерипбаев), Чалдывар (улица Ленина);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке у. Билял), Новопокровка (улица Заречная);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Клубная, Межевая, Октябрьская, район мечети, магазина «Народный»), Шамшы;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Ударник (улица Садовая), Кызыл-Суу (улица Ленина), город Кемин (улица Экспериментальная).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (район заготзерно), село Орто-Арык;
- 9.30-17.00 — село Кен-Арал.
4Баткенская область
- 9.00-17.00 — город Кызыл-Кия (8 Марта, Дыйкан, Едренкин, Железнодорожная, Заводская, Загородная, Интернациональная, Калинина, Пушкина, Сухана, микрорайоны 13-15-й, «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиган»).
5Ошская область
- 9.00-17.00 — сельские управы Заргер, Дон-Булак, город Узген (улицы Мукумий, Улукбек).