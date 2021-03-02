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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-главу пресс-службы Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос в ГКНБ

Экс-главу отдела информационной политики аппарата президента при правлении Алмазбека Атамбаева Алмаза Усенова вызывали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Алмаз Усенов вызван в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

«Известно, что допрос длился два часа. Алмаз Усенов подписал документ о неразглашении подробностей следственных мероприятий», — заявили редакции.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185148/
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