Платить за свет и отопление не надо. В Финляндии строят инновационные дома

В Финляндии начали появляться дома, которые в состоянии обеспечить жильцов бесплатной электроэнергией. Об этом пишут зарубежные СМИ.

В зданиях внедряют специальное оборудование, способное по максимуму использовать энергию ветра, солнца и тепло недр земли, превращая в электричество и тепло.

Инновационные разработки уже прошли апробацию временем, и теперь с уверенностью можно сказать, что за подобными проектами будущее, ведь дома-электростанции способны выработать столько энергии, что ее хватает на нужды жильцов и появляется прекрасная возможность ее продавать.

Производство собственной энергии происходит за счет фотоэлектрического эффекта (солнечные панели), а для поддержания комфортной температуры в помещениях в холодную пору используется геотермальная система отопления.

Особое внимание было уделено наружной оболочке здания, спроектированной так, чтобы минимизировать потери тепла в неблагоприятных условиях севера. Для этого использовали теплоизолирующие элементы с высокой плотностью, что снизило теплопотери внешнего слоя оболочки, а также воздухонепроницаемые материалы, которые внедрили во внутреннем пространстве.