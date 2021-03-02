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Общество

В Джалал-Абадской области открыли библиотеку имени акына Элмирбека Иманалиева

В Джалал-Абадской области открыли библиотеку, названную в честь акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева. Об этом 24.kg сообщил заслуженный артист КР Амантай Кутманалиев.

По его словам, библиотека находится в Токтогуле Джалал-Абадской области.

«Библиотеку в честь акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева открыли по инициативе фонда «Адеп Башаты», — сказал Амантай Кутманалиев.

Отметим, известный акын Элмирбек Иманалиев родился 17 января 1978 года в селе Озгоруш Токтогульского района. Он автор многих любимых народом музыкальных произведений. Работая в фонде «Айтыш», акын стал наставником для молодых артистов, трудился также в Национальной филармонии и Чуйском областном драмтеатре. Был автором и исполнителем таких музыкальных произведений, как «Аруузатым», «Булбулум», «Прощальный вальс» и других. Акын-импровизатор скончался 21 апреля 2020-го от сахарного диабета. Ему было 42 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185104/
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