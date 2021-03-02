В Джалал-Абадской области открыли библиотеку имени акына Элмирбека Иманалиева

В Джалал-Абадской области открыли библиотеку, названную в честь акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева. Об этом 24.kg сообщил заслуженный артист КР Амантай Кутманалиев.

По его словам, библиотека находится в Токтогуле Джалал-Абадской области.

«Библиотеку в честь акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева открыли по инициативе фонда «Адеп Башаты», — сказал Амантай Кутманалиев.