2 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61);

9.00-12.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 4а, 6, 6б, 7, 7а;

9.00-13.00 — отрезки улиц Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Тогуз-Ак, Торт-Гул);

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3, Алыкулова, Астраханская, Кустанайская, Садыгалиева, Садырбаева, жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик»;

9.00-18.00 — отрезки улицы Месароша, проспекта Дэн Сяопина;

9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Руставели, Островского, переулок Бакинский;

9.30-14.00 — 7-й микрорайон (павильоны);

9.30-17.00 — отрезки улицы Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический;

9.30-18.00 — отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой;

10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Осмонкула, Суюмбаева, Московской, переулок Зайсанский;

10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Алма, Ала-Тоо, Талды-Булак, Ара-Кол);

11.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Коль, Репина, Суулу-Тор, Эр-Тайлак, Сары-Булун);

11.30-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-61, Профессора Зимы);

12.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Толстого, Матыева, Туюкской, Строительной, Ремесленной, Луначарской, Островского;

13.00-15.00 — отрезки улиц Грибоедова, Орджоникидзе, проспекта Чингиза Айтматова;

15.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-54 — Чуй-61).