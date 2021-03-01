2 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61);
9.00-12.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 4а, 6, 6б, 7, 7а;
9.00-13.00 — отрезки улиц Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Тогуз-Ак, Торт-Гул);
9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3, Алыкулова, Астраханская, Кустанайская, Садыгалиева, Садырбаева, жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик»;
9.00-18.00 — отрезки улицы Месароша, проспекта Дэн Сяопина;
9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Руставели, Островского, переулок Бакинский;
9.30-14.00 — 7-й микрорайон (павильоны);
9.30-17.00 — отрезки улицы Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический;
9.30-18.00 — отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой;
10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Осмонкула, Суюмбаева, Московской, переулок Зайсанский;
10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Алма, Ала-Тоо, Талды-Булак, Ара-Кол);
11.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Коль, Репина, Суулу-Тор, Эр-Тайлак, Сары-Булун);
11.30-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-61, Профессора Зимы);
12.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Толстого, Матыева, Туюкской, Строительной, Ремесленной, Луначарской, Островского;
13.00-15.00 — отрезки улиц Грибоедова, Орджоникидзе, проспекта Чингиза Айтматова;
15.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-54 — Чуй-61).
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Подгорная, Мостовая, Речная, Новая, Новосельская, Набережная, ПМК-3), Аламедин (улицы Алма-Атинская от Чекиш-Ата до объездной, Чапаева, Гидростроительная, Набережная, Панфилова, Заречная), Башкара-Суу (улица Пехотка), Маевка (улицы Полевая, Сонкольская, Араванская, жилмассивы «6,9 га», «12 га»), Виноградное (улица Парковая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тош-Булак (холодное ущелье имени Айзабекова, улицы Советская, Булана, Берегова, Токтогула, ГЭС, Четинди, Гагарина, Вет-Ирвис), Асылбаш (улица Жаны Турмуш), Конуш (улицы Школьная, Джумабаева, Шопокова, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Новостройка, Шаршенова, Западная, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Станция «Эдельвейс», Ынтымак, Свободы, Набережная, Веселая, Бозжигит, Бекболаева), Гавриловка (улицы Фрунзе, Тургенова, Южная), Новопавловка (улицы Ала-Тоо, Фрунзе, Учительская, Свердлова, Крупская, Колхозная, Молодежная, Деповская, тупик Колхозный), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Токтогула, Пограничная, Советская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Взлетный (авиагородок), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная);
- 12.00-17.00 — село Сокулук (улицы Калинина, Фрунзе);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Королева), Садовое (улица Степная), Ак-Суу (улица Горная), Бала-Айылчы (улица Гагарина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Школьная, Калинина, Кавказская), Полтавка (улица Октябрьская), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Базарная, Ташкентская, Октябрьская), Чалдыбар, Курпульдек;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кыдыкеева), Милянфан;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Станция Ивановка, Дружба, Ак-Сай;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Береговая, Мельничная, Луговая), Кошой (улица Жума уулу Мукай), Жолчу;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Жол-Булак, город Орловка (улицы Ленина, Свердлова).
- 9.00-17.00 — Талас (район автовокзала, улица Алымбекова).
- 10.00-15.00 — сельские управы Юсупова, Анарова, Чек-Абад, Керме-Тоо;
- 9.00-17.00 — город Ош (села Озгур, Толойкон, улицы Курманджан Датки, Алебастрова, Жупаса, Ново-Тельман, Парижская Коммуна, 1 Мая, Токтогула, Давыдова, Омурзакова, Бодонова, Нематова, Навои, Ленина, Мавлянова, Алиева, Айтиева, 11, 13, 15, Моминова, Абдыкадырова, Калинина).
- 9.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Калтак, Живпром, Стахановская, Шахтерская, Ударник, Жданова, Сухана, Черкасова, Пушкина, Техникум, Пионерская, Ломоносова, Машзавод, Северная, Едренкина, Кулатова, Горняк, Интернациональная, Газетная, Гастелло, Калинина, Загородная, Садовая, Ключевая, Дыйкан, 61-й разъезд).