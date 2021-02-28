1 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 1, отрезки улиц Орской, Лумумбы, Астраханской, Алыкулова, Кайназаровой, Товарной, Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, переулок Гадчинский;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Кара-Кужур);
- 9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Найманбаева, Матросова, Скрябина, Медерова, Саратовской, Курманалиева, Киевской, Карасуйской, Бородина, 2-й Товарной, Шуштюбе;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Осмонова, Тойгомбаева, переулок Атбасарский;
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Дзержинского;
- 12.30-15.30 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Суюмбаева, Токтогула.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Речная, Подгорная, переулок Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, 16 га, переулок Чуйский), Ленинское (улицы Восточная, 162-225, Сельповская, переулок Сельповский), Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская), Аламедин (новостройка «Адилет», улица Алма-Атинская, 430-587), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Чагая, Короткая, Колхозная, Тихая, переулок Больничный), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Виноградная, Бакая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Национальное (улицы Московская, Ключевая-1, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Гагарина, Иссык-Кульская, Комсомольская, Ленина, Полярная), Учкун (улицы Пионерская, Осмонбека, Береговая), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Совхозная, Северная, Степная, Мира), Джаны-Джер (улица Советская), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Якупбаева, Абакир, Билалы, Заречная, Конок, Проектируемая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улица Крупской, дом инвалидов), Тюлек (улицы Школьная, Мира), Бала-Айылчи (улица Гагарина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Мелиорация, Степная, Советская), Кара-Суу (улицы Жылдыз, Мураке, Карабалтинская), Степное (улица Ферма), город Кара-Балта (улицы Ленина, 33-49, Пирогова, 12-15, Энгельса, 1-8, Тоголока Молдо, 1-28, квартал «Западный»);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Чапаева), Киров, Кюрпюльдек;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Безымянная, Линейная, Панфилова, Победы, Орозова, Красноармейская), села Туз, Милянфан (улица Новостройка);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Октябрьская, Новопокровская, Мельничная, Мичурина, Советская), Жаны-Жол (улица Сыргабая), Кошой (улица Нооруз);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Жол-Булак, город Орловка (улицы Ленина, Свердлова).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (отрезок улицы Маркса), село Каракол;
- 9.00-13.00 — Талас (отрезки улиц Горького, Айтматова);
- 13.00-17.00 — Талас (отрезок улицы Кыргызской).