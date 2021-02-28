1 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 1, отрезки улиц Орской, Лумумбы, Астраханской, Алыкулова, Кайназаровой, Товарной, Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, переулок Гадчинский;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Кара-Кужур);

9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;

9.30-17.00 — отрезки улиц Найманбаева, Матросова, Скрябина, Медерова, Саратовской, Курманалиева, Киевской, Карасуйской, Бородина, 2-й Товарной, Шуштюбе;

9.30-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Осмонова, Тойгомбаева, переулок Атбасарский;

10.00-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Дзержинского;

12.30-15.30 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64;

13.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Суюмбаева, Токтогула.