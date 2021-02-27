ВОЗ изучает причины и последствия затяжного COVID-19

Изучение долгосрочных симптомов и последствий COVID-19 сегодня стало приоритетом для Всемирной организации здравоохранения, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Женеве. Об этом сообщают «Новости ООН».

Сегодня уже известно, что новый коронавирус атакует не только легкие, но и множество других органов, включая мозг, почки, сердце, сосуды. А примерно четверть переболевших не могут «выздороветь» от COVID-19. Они испытывают состояние, которое называют «длительный, или затяжной COVID» и «постковидный синдром». Оно может проявляться в очень тяжелой форме и иметь сразу несколько симптомов, включая боль в груди и мышцах, усталость, одышку и то, что пациенты называют «затуманенным сознанием».

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«Мы постепенно начинаем понимать причины этих симптомов. Одна из них заключается в том, что вирус проникает в те части нашего организма, которые не защищены иммунной системой, например, в мозг. Он напрямую атакует такие органы, как сердце, легкие и поджелудочную железу, что порой приводит к диабету и тромбозам и в свою очередь может вызывать инфаркт или инсульт», — отметил профессор из организации «Европейский обзор систем здравоохранения» Мартин МакКи.

При этом симптомы у разных людей сильно различаются и по характеру, и по тяжести. Эксперты подчеркивают, что вероятность возникновения затяжного COVID-19 не зависит от того, насколько тяжело протекала острая фаза. Однако, судя по всему, у некоторых групп риск длительного COVID-19 выше, чем у других. Это медработники и женщины.

В ВОЗ заметили, что изучение «постковидного синдрома» — приоритет для организации. Ханс Клюге сказал, что важно добиться того, чтобы пациенты, у которых не проходят симптомы COVID-19 или появляются новые, имели возможность получить необходимую поддержку, и тут главную роль должна сыграть система первичной медицинской помощи.

В феврале в ВОЗ уже провели консультации на тему длительного COVID-19 и опубликовали дополнительные рекомендации для стран Европейского региона ВОЗ.