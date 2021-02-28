Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии

Больше года в связи с пандемией люди во всем мире вынуждены ограничивать свои передвижения. Границы закрыты, въезд во многие страны и даже на целые континенты ограничен. О длительных турах по нескольким государствам и вовсе приходится забыть, довольствуясь отдыхом в двух-трех курортных странах.

Но несмотря на пережитый шок, население планеты постепенно учится жить в условиях COVID-19 и санитарных ограничений, продолжает летать и планировать поездки.

24.kg вместе с сотрудницей турагентства Алиман Текимбаевой подготовило советы, как найти дешевые авиабилеты и запланировать путешествие во время пандемии, когда рейсы могут отменить не из-за непогоды, а в связи с эпидемиологической ситуацией.

1 Как найти авиабилеты по выгодной цене? Авиабилеты можно купить дешевле, если поездка запланирована заранее. Чем раньше до дня отлета, тем они дешевле вам обойдутся. Обычно зимой проводятся акции, когда можно по сниженной цене приобрести билеты на летние рейсы. Можно еще чуть сэкономить, купив поездку сразу в обе стороны. Некоторые направления могут подешеветь в межсезонье. Стоимость проживания в отелях тоже ниже в это время. Влияет и загруженность самолетов и пассажиропоток. По направлениям, по которым много летают, билеты дороже. Поэтому выбирайте непопулярные рейсы. Цена также зависит от престижности авиакомпании. Есть доступные, хотя нередко особой разницы в самолетах и сервисе нет. По некоторым направлениям цены на билеты можно снизить, отказавшись от питания. Бывает, что люди добираются со множествами пересадок и ожиданиями в аэропорту, потратив меньше средств. Но специалисты отмечают, что это было доступно до пандемии COVID-19. Сейчас пользоваться пересадками и транзитными рейсами очень тяжело, так как у каждой страны свои условия. Например, сейчас рейс Бишкек — Стамбул — Москва намного дешевле, чем прямой Бишкек — Москва. Но через Турцию в Россию можно попасть только с паспортом гражданина РФ. Недавно группа кыргызстанцев, купив билеты на рейс Бишкек — Стамбул — Москва, не смогла вылететь, так как Россия не разрешает гражданам Кыргызстана въезд через третьи страны.

2 Можно ли доверять объявлениям в интернете, где продают авиабилеты намного дешевле, чем на официальных страницах компаний? Прибегать к услугам по продаже билетов можно только, если вы часто летаете и знакомы с нюансами авиаперелетов. В противном случае вас могут ожидать очень много сюрпризов, к которым вы, как неопытный путешественник, не готовы. Вы можете потерять время, и в результате путешествие обойдется вдвойне дороже. Например, цены на билет могут быть ниже, если полет предполагается без багажа. Как вы тогда в аэропорту решите эту проблему? Или билет окажется вообще невозвратным, даже в случае отмены, задержки рейса по вине авиакомпании. Например, вы купили билет на рейс во Вьетнам через Бангкок. А на сайте вам не сообщили, что потребуется транзитная виза. Могут возникнуть дополнительные расходы, проблемы. Пожаловаться на сайт вы можете, только отправив электронное заявление, и потом ждать ответа. Вам могут даже не ответить. Поэтому лучше пользуйтесь услугами авиакомпании. Если ваша поездка запланирована, то вам помогут найти билеты по выгодной цене, обговорите все моменты заранее и будет куда обращаться в случае возникновения проблем.

3 Насколько реально ждать снижения цен на билеты в последние дни вылета? Перед вылетом цену снижают на возвращенные билеты. Например, если какая-то группа отказалась от поездки, то компания постарается заполнить самолет. Но это как в лотерее, повезет или нет. Компании снижают цены за неделю до вылета, если самолет остался полупустым. Бывают также акции от авиакомпаний, о которых объявляется заранее. Для этого надо подписаться на официальные сайты и следить за новостями.

4 Есть ли известные агентства, сайты, которые входят в черный список, у которых не стоит покупать билеты? Такие недобросовестные сайты и агентства появляются периодически и каждый раз с новым названием. Они продают билеты и исчезают. Поэтому клиентам надо обратить внимание на стаж работы компании и на отзывы на соответствующих сайтах. Можете даже оценить по профессионализму сотрудников. У серьезных компаний работники окажут вам качественную услугу.

5 В каких случаях можно отказаться от полета и стоит ли рассчитывать на полный возврат стоимости? Есть возвратные и невозвратные билеты. Первые стоят дороже. У каждой авиакомпании по каждому направлению разные правила. У местных авиакомпаний возвращают до 25 процентов от стоимости билета до вылета, до 50 процентов после вылета. Некоторые авиакомпании не вернут вам 10 процентов от стоимости, если вы сдали билет за сутки перед вылетом, 20 процентов — в день вылета и 50 процентов — за менее трех часов до вылета. За возврат, перенос полагается штраф, обычно это 20-40 евро.

6 Во время пандемии трудно планировать поездки. Страны могут закрыться заново в любой момент. Как в условиях COVID-19 обезопасить свою поездку? Сейчас многие авиакомпании идут на уступки, и работа адаптируется к условиям пандемии. 25 марта 2020 года страны закрыли границы, рейсы, запланированные на 27 марта, были отменены. Тогда многие авиакомпании вернули деньги клиентам. В апреле некоторые компании перешли на ваучер, то есть они наличными не возвращали, но сделали электронные деньги и закрепляли за каждым клиентом. Деньги хранятся течение трех лет до новой покупки авиабилета. Возврат наличными полагается только через три года. А сейчас на 2021 год Turkish Airlines и Pegasus Airlines разрешают перенос даты. Если даже рейс не отменен и человек не может лететь по личным причинам, то ему могут изменить дату вылета. Конечно, разница в цене билета оплачивается отдельно. Но раньше клиент выплачивал не только разницу, но и штраф. А если страна закрывается, авиакомпания предупреждает клиентов заранее и либо возвращает деньги, либо переносит дату вылета. Перенес разрешается до конца 2021 года.