Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В системе МВД это подразделение считается одним из самых элитных. По случаю годовщины на базе «Шумкара» сегодня состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, председатель совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, действующий и бывшие командиры отряда и близкие его погибших бойцов.

Фото пресс-службы МВД

«Уважаемые коллеги, ветераны и гости! От имени руководства и всего личного состава Министерства внутренних дел поздравляю вас с 29-й годовщиной со дня образования отряда. Сегодня это спецподразделение имеет огромный опыт работы. На счету офицеров множество операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников. Это элита спецподразделений, способная выполнять поставленные задачи в любых условиях. Эта служба сопряжена с реальным риском, но, несмотря на это, сотрудники ОСО с честью до конца выполняют свой служебный долг, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, счастья, а также успехов, чтобы служить во благо Родины!» — подчеркнул Октябрь Урмамбетов.

Фото пресс-службы МВД

Присутствующие возложили цветы к мемориалу Славы ПСН «Шумкар» и почтили минутой молчания память его погибших сотрудников.