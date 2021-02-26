22:36
USD 84.68
EUR 103.38
RUB 1.15
Общество

Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет

Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В системе МВД это подразделение считается одним из самых элитных. По случаю годовщины на базе «Шумкара» сегодня состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, председатель совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев, действующий и бывшие командиры отряда и близкие его погибших бойцов.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Уважаемые коллеги, ветераны и гости! От имени руководства и всего личного состава Министерства внутренних дел поздравляю вас с 29-й годовщиной со дня образования отряда. Сегодня это спецподразделение имеет огромный опыт работы. На счету офицеров множество операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников. Это элита спецподразделений, способная выполнять поставленные задачи в любых условиях. Эта служба сопряжена с реальным риском, но, несмотря на это, сотрудники ОСО с честью до конца выполняют свой служебный долг, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, счастья, а также успехов, чтобы служить во благо Родины!» — подчеркнул Октябрь Урмамбетов.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Присутствующие возложили цветы к мемориалу Славы ПСН «Шумкар» и почтили минутой молчания память его погибших сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184796/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
В Бишкеке задержан осужденный член ОПГ, больше года скрывавшийся от наказания
Эксперт вымогал взятку за заключение об изнасиловании несовершеннолетней
Как защитить ребенка от негатива в интернете. Семь советов от МВД
В Алматы задержан мошенник, с осени 2018 года обманывавший кыргызстанцев
Членам ОПГ могут запретить баллотироваться в президенты и депутаты
МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд
В Бишкеке задержан вор, два года назад угнавший машину
Борцам с наркотиками представили нового руководителя Уланбека Султанова
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков раскритиковал работу своих служб
Популярные новости
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в&nbsp;частную клинику Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Задержание баткенцев. С&nbsp;митингующими встретился Омурбек Суваналиев Задержание баткенцев. С митингующими встретился Омурбек Суваналиев
Бишкекчанин обратился к&nbsp;Садыру Жапарову. Он&nbsp;просит уволить&nbsp;и.&nbsp;о. мэра столицы Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Сменила детям отчество на&nbsp;матчество. На&nbsp;активистку Алтын Капалову подали в&nbsp;суд Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
26 февраля, пятница
22:21
Это самец и самка. В США нашли уникальную птицу — двуполого красного кардинала Это самец и самка. В США нашли уникальную птицу — двупо...
22:04
Заседания фракций и комитетов Жогорку Кенеша будут проходить в режиме онлайн
21:51
Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет
21:25
В Балыкчи открыли молодежный центр
21:15
С начала года на водителей общественного транспорта пожаловался 21 бишкекчанин