В Бишкеке открылся новый детсад. На месте сгоревшей налоговой инспекции

В Бишкеке открылся новый детский сад на улице Тыныстанова на месте сгоревшей во время апрельских событий 2010 года налоговой инспекции Первомайского района.

«Сегодня мы открываем новый детсад. Надеемся, что республиканский штаб в скором времени разрешит нам открыть все детсады. Хотим подготовиться, чтобы здание было готово, и в марте детки могли заходить и быть счастливы внутри такого светлого и уютного здания», — сказала вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Отметим, что в советское время здесь находился детский сад — первый в столице с кыргызским языком обучения. Позднее туда переехали налоговики. Когда здание сгорело, территория много лет пустовала. Но летом 2019-го мэр Азиз Суракматов подписал распоряжение о проектировании и строительстве детского сада. Площадь нового здания — 1 тысяча 216 квадратных метров, в нем разместятся четыре детские группы. На строительство выделили 35 миллионов сомов.