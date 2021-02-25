Миграция, пандемия, ранние браки. Почему дети в Кыргызстане пропускают уроки

Пандемия коронавируса в Кыргызстане усугубила проблему выпадения детей из учебного процесса. Об этом сообщает Международный центр журналистики MediaNet.

По его данным, из учебного процесса регулярно выпадают ученики, занятые на сезонных работах или базарах. Кроме этого, девочки выбывают из школы в связи с брачными отношениями, а мальчики — из-за необходимости помогать семье, оказавшейся в сложном материальном положении.

«Процесс обучения остается на втором плане. Это связано с культурой», — считает независимый эксперт в образовательной сфере Кенешбек Сайназаров. По его мнению, в пандемию число не посещающих школу детей только выросло.

Ситуацию осложнил и тот факт, что в отдаленных районах и селах для детей зачастую доступны только начальные школы.

«Кроме сезонного отсутствия детей в школе, эксперты обращают внимание на полное выпадение детей из учебного процесса. В последние годы число не посещающих уроки детей увеличивается, в том числе из-за миграции. Что касается инклюзивного образования, то психолого-медико-педагогическая комиссия автоматом рекомендует специальное обучение даже тем детям, которые не испытывают необходимости в создании особых условий (с несерьезными нарушениями зрения например)», — говорится в сообщении.