За ночь на автодороге Бишкек — Ош на разных участках трассы сошли четыре лавины. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.
Накануне примерно в 18.30 на 223-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла снежная лавина. Ее длина составила
В 01.00 в районе перевала Ала-Бель на 224-м километре дороги сошла снежная лавина длиной
«Сейчас дорога полностью расчищена от снежной массы. На перевалах сильная пурга и метель. Дорожники расчищают трассу от снежных заносов», — подчеркнули в Минтрансе.