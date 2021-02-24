За ночь на автодороге Бишкек — Ош на разных участках трассы сошли четыре лавины. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Накануне примерно в 18.30 на 223-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла снежная лавина. Ее длина составила 150 метров , высота — 2- 3 метра . Силами дорожников дорога была расчищена от снежной массы, и проезд возобновился.

В 01.00 в районе перевала Ала-Бель на 224-м километре дороги сошла снежная лавина длиной 250 метров и высотой 2- 2,5 метра . В четыре утра на 226-м километре дороги также сошла лавина длиной 200 метров и высотой снежной массы 2- 2,5 метра . В 7.15 утра на 223-м километре дороги повторно сошла лавина длиной 30 метров и высотой 1 метр .

«Сейчас дорога полностью расчищена от снежной массы. На перевалах сильная пурга и метель. Дорожники расчищают трассу от снежных заносов», — подчеркнули в Минтрансе.