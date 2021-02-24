В Кыргызстане за сутки выявили еще 24 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 12 случаев, Чуйской области — 3, Ошской — 3, Нарынской — 4, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 86 тысяч 25 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.