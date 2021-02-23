Единую налоговую декларацию кыргызстанцы могут сдавать до полуночи

В целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам сотрудники Налоговой службы перешли на специальный режим работы для приема Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00 до полуночи, в выходные дни – с 9.00 до 24.00.

Напомним, что до 1 марта 2021 года Единую налоговую декларацию должны представить все организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.