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Экономика

В Кыргызстане стартовала кампания по приему налоговой декларации

Государственная налоговая служба начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа. До 1 апреля юридические лица, государственные и муниципальные служащие и до 1 мая физические лица и индивидуальные предприниматели должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

До 1 апреля 2023 года ЕНД обязаны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 мая налоговую декларацию обязаны подать индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Кроме того, до 1 мая ЕНД представляют лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов, сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257011/
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