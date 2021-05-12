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Власть

600 чиновников не сдали в срок Единую налоговую декларацию

Сроки сдачи Единой налоговой декларации нарушили 600 государственных и муниципальных служащих. Из них за 2019 год — 129 человек, за 2020-й — 471, сообщает Налоговая служба. 

Уточняется, что из общего количества несвоевременно сдавших отчет наибольшее число приходится на служащих и специалистов муниципальных и местных органов власти, всего — 227 декларантов.

В списках также оказались сотрудники МВД (56), Государственного комитета по делам обороны (33), Пограничной службы (30), Верховного суда (27), ГРС (21), ГСИН (17), ГСБЭП (13), Минфина (12), Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (11), Минсельхоза (10), ГКС (9), ГНС (9), Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности (8), Жогорку Кенеша (8), Минтруда и соцразвития (7), аппарата правительства (7), Счетной палаты (6), Минздрава (6), МИД (6), Минобразования (5).

Отмечается, что список чиновников, несвоевременно представивших декларацию, не представивших документы, а также представивших их с недостоверными сведениями будет передан в органы прокуратуры для дачи юридической оценки.

ГНС напоминает, что срок представления налоговой декларации государственными и муниципальными служащими ежегодно истекает 1 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193799/
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