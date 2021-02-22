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Общество

Из-за снега и пурги на дороге Бишкек — Ош образовалась пробка

Накануне шли обильные осадки и пурга, из-за которых на автомобильной дороге Бишкек — Ош на перевале Тоо-Ашуу образовались пробки. Информацию об этом подтвердили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Отмечается, что сотрудники ДЭУ № 9 проводили подсыпку и расчистку дороги. Кроме того, во время обильных осадков по согласованию с ГУОБДД на постах «Сосновка» и «Арал» периодически вводятся временные ограничения на проезд большегрузных фур.

«Сейчас на дороге ведутся дополнительные работы по очистке и подсыпке инертных материалов», — сообщили в Минтрансе.

Напомним, что, по прогнозу Кыргызгидромета, сегодня на большей части территории страны ожидаются дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. С 20 по 26 февраля в горных районах и на некоторых автодорогах ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

«На перевалах пока осадков не наблюдается, проезд открыт. В связи с предполагаемыми осадками могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима», — рассказали в пресс-службе.

В Минтрансе вновь призвали водителей при выезде на горные участки дорог при себе иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. В случае выезда на перевальные участки ведомство также просит держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184260/
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