Фотографии о Кыргызстане будут представлены на всемирной выставке в Дубае. Об этом 24.kg сообщил автор снимков Нурсултан Аттокуров.

По его словам, два года он со своим другом каждые выходные выезжал в разные уголки Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей и сделал 20 тысяч снимков.

«За 2020-й мы выехали 47 раз. Каждая поездка длилась два-четыре дня. Мы проехали более 20 тысяч километров по северу страны, поскольку была поставлена цель, что будем разведывать новые локации Нарынской области. Также мы делали снимки в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Составляли маршруты и небольшой группой выезжали каждые выходные. За прошлый год я сделал около 20 тысяч кадров на фотоаппарат», — рассказал фотограф-путешественник.

Нурсултан Аттокуров публиковал работы на своей странице в Instagram, после чего снимки фотографа-путешественника разлетелись по всем социальным сетям.

«Делегация кыргызов в Корее, Европе и США в своих группах обсуждала фотографии. Мои друзья мне стали скидывать. Я не ожидал, что все настолько серьезно. Мы выбрали восемь фото, отправили их в Дубай для одобрения и ждали. Через две-три недели мне позвонили и сообщили, что все мои восемь фото прошли одобрение», — сказал он.

Всемирная выставка World Expo или просто Expo — глобальное мероприятие, ведущее свою историю с 1851 года и представляющее собой различные крупные выставки, объединенные одной темой и проводимые в разных частях мира. Изюминкой каждой всемирной выставки являются национальные павильоны стран-участниц.

Отмечается, что Экспо-2021 Дубай посетит 25 миллионов гостей, 70 процентов которых будет из-за рубежа. Это будет первая в истории выставка, где большинство посетителей будет из других государств. Мероприятие приурочено к золотому юбилею страны и послужит трамплином к развитию прогрессивных идей устойчивого развития на ближайшие десятилетия.