20:51
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество

Фотографии о Кыргызстане будут представлены на всемирной выставке в Дубае

Фотографии о Кыргызстане будут представлены на всемирной выставке в Дубае. Об этом 24.kg сообщил автор снимков Нурсултан Аттокуров.

По его словам, два года он со своим другом каждые выходные выезжал в разные уголки Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей и сделал 20 тысяч снимков.

«За 2020-й мы выехали 47 раз. Каждая поездка длилась два-четыре дня. Мы проехали более 20 тысяч километров по северу страны, поскольку была поставлена цель, что будем разведывать новые локации Нарынской области. Также мы делали снимки в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Составляли маршруты и небольшой группой выезжали каждые выходные. За прошлый год я сделал около 20 тысяч кадров на фотоаппарат», — рассказал фотограф-путешественник.

Нурсултан Аттокуров публиковал работы на своей странице в Instagram, после чего снимки фотографа-путешественника разлетелись по всем социальным сетям.

«Делегация кыргызов в Корее, Европе и США в своих группах обсуждала фотографии. Мои друзья мне стали скидывать. Я не ожидал, что все настолько серьезно. Мы выбрали восемь фото, отправили их в Дубай для одобрения и ждали. Через две-три недели мне позвонили и сообщили, что все мои восемь фото прошли одобрение», — сказал он.

Всемирная выставка World Expo или просто Expo — глобальное мероприятие, ведущее свою историю с 1851 года и представляющее собой различные крупные выставки, объединенные одной темой и проводимые в разных частях мира. Изюминкой каждой всемирной выставки являются национальные павильоны стран-участниц. 

Отмечается, что Экспо-2021 Дубай посетит 25 миллионов гостей, 70 процентов которых будет из-за рубежа. Это будет первая в истории выставка, где большинство посетителей будет из других государств. Мероприятие приурочено к золотому юбилею страны и послужит трамплином к развитию прогрессивных идей устойчивого развития на ближайшие десятилетия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184259/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Фотовыставка, посвященная 92-летию Чингиза Айтматова, открылась в Ташкенте
Павильон Кыргызстана на ЭКСПО в Китае получил серебряную медаль
Кыргызстан готовится к выставке «Дубай ЭКСПО — 2020»
Сооронбай Жээнбеков посетил павильон Кыргызстана на площадке ЭКСПО-2019
К 90-летию Чингиза Айтматова. В Нью-Йорке открылась фотовыставка
«Агент 024»: Родители школьников жалуются на запрет при выборе услуг фотографа
Фотовыставка «100 взглядов на Кыргызстан» проходит в Москве
Киевлянин 10 лет снимал одну и ту же лавочку во дворе. Получилась целая жизнь
Кыргызстан «Дубай ЭКСПО-2020» көргөзмөсүнө катышат
Султан Досалиев опубликовал фотогалерею, посвященную президенту Атамбаеву
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
20:47
Украли овец и продали подешевле. Подозреваемых в скотокрадстве задержали Украли овец и продали подешевле. Подозреваемых в скоток...
20:29
В Джалал-Абаде тоже пройдет сельскохозяйственная ярмарка
20:20
Фотографии о Кыргызстане будут представлены на всемирной выставке в Дубае
20:19
Никакого трайбализма и клановости. Премьер-министр сделал обращение
20:09
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень немного снизился