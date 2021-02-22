В Кыргызстане за сутки выявили еще 44 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 25 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 9, Иссык-Кульской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 929 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.