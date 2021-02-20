Медики до сих пор не дали заключение по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева

Медики до сих пор не дали заключение по состоянию здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Атамбаев содержится в ИК № 47. «Мы пока не можем ходатайствовать о переводе его в больницу для проведения полного медицинского обследования, так как ждем заключения консилиума врачей. Возможно, ему потребуется операция. Когда станет известно все точно, будем обращаться в суд», — сказал Сергей Слесарев.

Юрист добавил, что судебные процессы с участием его подзащитного возобновятся в марте.

Напомним, что суд объединил несколько уголовных дел, где фигурантом проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».