10:38
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень умеренный

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 67-е место.

В 9.30 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 52 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 40 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184147/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень нездоровый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снова поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества отмечен как умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества отмечен как умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества отмечен как умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся, но остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
10:25
Местные выборы. До 9 апреля серверные комплекты по идентификации доставят на УИК Местные выборы. До 9 апреля серверные комплекты по иден...
10:15
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
10:13
В Кыргызстане коронавирусом болеют 749 человек, 125— в тяжелом состоянии
10:07
Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу
10:02
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека