Неделя-24. Очередное задержание Матраимова и отступление коронавируса

Экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение. В ГКНБ сообщили, что задержали его по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Ранее, 11 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Выборы в 448 городских и айыльных кенешах, которые пройдут 11 апреля, обойдутся государственному бюджету Кыргызстана в 422 миллиона 231 тысячу сомов. Это уже вторые в этом году выборы. Президентские прошли одновременно с референдумом в январе. Кроме того, должны состояться еще и выборы в Жогорку Кенеш. Правда, по ним нет даже предварительной даты.

Минздрав заявил, что в Кыргызстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Эффективное число (то есть число лиц, которых может заразить один больной) в пределе единицы. Идет замедление распространения заболевания. Тем не менее ограничения остаются. Особенно это касается учебных заведений, которые учатся и в онлайн-, и офлайн-режимах.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Спорная новая Конституция

Фото 24.kg. Даже послушные депутаты Жогорку Кенеша не в восторге от предложенного Основного закона

Очередная конституционная реформа несколько месяцев не дает спокойно спать кыргызстанцам. Одних волнует, чтобы Конституция создала комфортные условия для пришедшей к власти новой волны политиков. Других — связанные с этим новые карьерные возможности. Третьих — что она может привести к еще худшим последствиям, чем прежде. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg, почему документ нужно дорабатывать.

Выборы без передышки

2021 год войдет в историю Кыргызстана как выборный. Завершились президентские выборы, готовимся к избирательной кампании 11 апреля. Гражданам предстоит избрать депутатов 448 местных кенешей, 28 из которых — городские, включая Бишкекский и Ошский горкенеши, и 420 — айыльные. Особенность апрельских местных выборов, полагают эксперты, в том, что это генеральная репетиция парламентских. Последние, вероятно, пройдут осенью. Подробнее — «Выборы в местные кенеши. Генеральная репетиция осени».

Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом

Экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова Первомайский районный суд Бишкека приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов. Решение судьи Гульзат Дыйканбаевой вызвало широкий общественный резонанс. Юристы отмечают, что иного вердикта Фемида не могла принять, потому что подсудимый пошел на добровольную сделку со следствием. Но эксперты в области права подчеркивают, что следствие могло предъявить ему как минимум еще одно обвинение. 24.kg решило разобраться.

Долговая яма Кыргызстана

Фото 24.kg. Из долгов, похоже, Кыргызстану самостоятельно уже не выбраться

Пандемия коронавируса обнажила все болевые точки экономики Кыргызстана и окончательно доказала, что государство живет не по средствам и постоянно берет в долг. Оно само не в состоянии обеспечить своих граждан даже элементарным. Платить по счетам нам тоже становится все сложнее. Но кредиторы не спешат войти в положение и простить долги. Уже год республика ведет переговоры и ищет механизмы для уменьшения госдолга. Особых успехов достичь пока не удалось. Подробнее в материале «Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства».

В январе падение экономики Кыргызстана замедлилось

После резкого падения в 2020 году экономика Кыргызстана начинает восстанавливаться. Говорить о росте рано, но прекратилось снижение показателей, замедлился и рост цен. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Жутковатый последний приют

Фото 24.kg. Дом престарелых «Луч солнца»

О беспросветном мраке, который творится в Кемине за закрытыми дверями частного дома для престарелых «Луч солнца», возможно, никто бы так и не узнал, не явись туда без предупреждения местные волонтеры. Активисты, не ставя администрацию в известность, наведались в пансион поздно вечером 16 февраля, чтобы покормить одиноких стариков пловом, но в итоге нашли в одной из комнат тело умершей женщины, о смерти которой ни милиция, ни скорая помощь, как оказалось, не знали. Журналист 24.kg побывал в «Луче солнца», поговорил с его бывшими сотрудниками и узнал истории постояльцев, которые когда-то из него бежали. Подробнее — «Частный дом ужасов Татьяны Синюк».

Жить, спасая других

На их счету десятки спасенных кыргызстанцев. Но волонтеры Добровольного отряда спасателей, как правило, остаются в тени, ограничиваясь публикацией ориентировок и результатов поисков. Координатор общественного объединения Катерина Клевакова в интервью 24.kg рассказала, что заставляет людей вступать в поисковый отряд, о том, как искала дочь, о пронизывающем до кончиков пальцев животном страхе и случаях, которые невозможно забыть. Об этом в интервью «Чувствовать чужую боль. Рассказ волонтера о Добровольном отряде спасателей».

Онлайн-обучение затягивается

Фото 24.kg. Когда возобновят обучение в школах в обычном формате, уже никто не предсказывает

Почти год большинство школьников Бишкека учится в дистанционном режиме. Мэрия столицы несколько раз объявляла о возможном поэтапном запуске школ и дошкольных организаций, но все время переносила дату. В итоге 18 января за школьные парты сели ученики четырех параллелей. Остальным предложили подождать до 1 февраля. Но чуда не случилось — дату возвращения в школы и садики вновь отложили и продолжают откладывать. Подробнее о ситуации — «В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека не открывают».

Как COVID-19 сказывается на психике

Страх смерти, панические атаки, эмоциональные расстройства — со всеми этими проблемами сталкиваются люди, переболевшие COVID-19. Как болезнь влияет на психику и когда надо обращаться за помощью к специалистам, 24.kg рассказала врач-психиатр Республиканского центра психического здоровья Людмила Федорова.

Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом

Фото 24.kg. Семья получила новую квартиру в Бишкеке

Шесть лет назад история маленького Ибрагима потрясла всех. Двухлетний малыш после развода родителей жил у дяди с тетей в селе Озерном. В январе 2015 года его доставили в отделение реанимации третьей детской больницы без сознания. Выяснилось, что дядя его регулярно избивал. В один из дней малыш впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над ребенком. О нелегкой судьбе Ибрагима и о том, как он себя ощущает спустя шесть лет после трагических событий, его приемная мама Диана Сайимова рассказала 24.kg.

Реформы для особенных детей

Дмитриевский интернат попал под оптимизацию согласно постановлению правительства. С момента создания там ежегодно воспитывалось до 130 детей, большая часть которых имела одного или обоих родителей. На содержание учреждения выделяли 13 миллионов сомов в год. Однако напрямую до детей доходило лишь 15 процентов суммы в виде продуктов питания. Все остальное шло на зарплату персонала и содержание зданий. Подробнее о ситуации в материале «Битва за детей. Как в Кыргызстане реформируют специнтернаты».

Как кыргызстанцы находят себя и счастье за океаном

Фото из личного архива Наримы Асековой

С $400 в кармане и билетом в один конец Нарима Асекова из села Орто-Арык Чуйской области пять лет назад прилетела в США. Так началась ее история в Штатах. Она выучилась на программиста и теперь работает в IT-компании. Девушка вышла замуж и перевезла в Америку всю семью. Подробнее в материале «Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США».

Опаленные Афганистаном

В начале 1980-х Александр Крамарев попал в Афганистан в составе элитного подразделения спецназа. Этих бойцов командование отправляло в самое пекло и на самые ответственные задания. В СССР об этом батальоне предпочитали молчать. Только сегодня мы можем приоткрыть завесу секретности — «Афганская война до сих пор приходит во сне. Воспоминания спецназовца».

Кыргызстан глазами читателей 24.kg

Фото Евгения. Силуэты Бишкека

На дворе вновь воскресенье, значит, пришло время отправиться в виртуальное путешествие по Кыргызстану. Это возможно благодаря авторам рубрики «Мгновения жизни» — «Мгновения жизни. Силуэты Бишкека и осенний Джети-Огуз».

Дизайнер о безвкусии власть имущих

Новости о задержании и арестах высокопоставленных чиновников выходят почти ежедневно. Большая часть обвиняется в коррупции, злоупотреблении должностным положением и незаконном обогащении. Правоохранительные органы сопровождают пресс-релизы фото, в том числе с роскошными домами и квартирами, которые принадлежат подозреваемым. Журналист 24.kg вместе с архитектором и дизайнером интерьера Айдай Бакытбековой оценила оформление особняков и квартир кыргызских чиновников.