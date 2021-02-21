В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 735 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 339 пациентов, в больницах — 396. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 100 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 264 человека (или 66,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 66 человек. В Бишкеке выписаны 24 человека, Оше — 2, Чуйской области — 26, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 756 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.