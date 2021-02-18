Сделать приоритетным ремонт лифтов при выделении стимгрантов просят бишкекчане

Сделать приоритетным ремонт лифтов при выделении стимулирующих грантов просят бишкекчане. Об этом на общегородских бюджетных слушаниях сообщила жительница Марина Киреева.

Она отметила, что к одной лифтовой относятся четыре кооператива. «Каждые три года вынуждены проводить комплексный ремонт. Он стоит 360 тысяч сомов», — отметила она.

Марина Киреева обратилась с просьбой пересмотреть приоритетность при выделении стимулирующих грантов. «Сейчас лифты стоят во второй очереди. Но мы самостоятельно вынуждены делать ремонт раз в три года за свои деньги», — отметила она.