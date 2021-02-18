12:40
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 285 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 285 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 18 февраля:

  • Национальный хирургический центр — 6;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 7;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 261;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 11.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 85 тысяч 689 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183894/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 109,8 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
Рост пневмонии у детей. У чиновников до сих пор нет плана по меднаблюдению
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане коронавирусом болеют 778 человек, 146 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 689
ООН: 75 процентов сделанных прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса
Сдать ПЦР два раза. Как студенты из Кыргызстана могут выехать в Россию
Для зараженных COVID-19 свободна 281 койка в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
18 февраля, четверг
12:32
Задержан бывший глава аэропорта «Манас» Мурат Примбердиев Задержан бывший глава аэропорта «Манас» Мурат Примберди...
12:31
Кыргызстан должен стремиться к верховенству права
12:03
MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
12:02
Сократить число чиновников мэрии предложил бишкекчанин
12:00
Битва за детей. Как в Кыргызстане реформируют специнтернаты