В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 778 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 360 пациентов, в больницах — 418. В том числе 21 человек — в крайне тяжелом состоянии, 125 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 267 человек (или 63,8 процента) — оценивают как средней тяжести. Только 5 человек в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 73 человека. В Бишкеке выписаны 34 человека, Оше — 1, Чуйской области — 22, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 525 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.