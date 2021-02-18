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Общество
Сюжет: COVID-19

ООН: 75 процентов сделанных прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран

«COVID-19 продолжает свое беспощадное шествие по миру, разрушая жизнь людей и подрывая экономику», — обратился к членам Совета безопасности глава ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщают «Новости ООН».

Он подчеркнул, что справедливое распределение вакцин — главная моральная задача, стоящая сегодня перед глобальным сообществом, а пока процесс вакцинации мирового населения, по его словам, едва ли можно считать честным и равномерным.

75 процентов всех сделанных на сегодняшний день прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран. Тем временем более чем 130 стран не получили ни одной дозы вакцины.

Антониу Гутерриш

В то же время, если вирусу позволить и дальше распространяться, он будет мутировать снова и снова, а новые варианты могут быть более заразными, более опасными и представлять угрозу эффективности существующих вакцин.

Антониу Гутерриш напомнил о созданном ООН и ее партнерами альянсе COVAX — инициативе по справедливому распределению вакцин между богатыми и бедными странами. Однако, почеркнул он, этого недостаточно. По его словам, необходимо скоординировать усилия по борьбе с пандемией и восстановлению экономики и в частности — разработки Глобального плана вакцинации. Глава ООН считает, что страны «большой двадцатки» должны создать Чрезвычайную оперативную группу, которая и займется созданием такого плана.

«Я готов мобилизовать всю систему Организации Объединенных Наций в поддержку этих усилий», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183839/
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