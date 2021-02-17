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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса

Британский штамм коронавируса выявлен еще в восьми странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, общее число стран, где он зарегистрирован, достигло 94. При этом доля заразившихся этим штаммом выросла, в частности, в Европе. Поступают также сообщения о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц старшего возраста.

Расширилась и география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1).

Что касается африканской разновидности, то она выявлена дополнительно в двух странах, и их общее число достигло 46. В свою очередь штамм P.1 распространился в шести новых государствах, и теперь их насчитывается 21.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183822/
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