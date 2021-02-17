Для зараженных COVID-19 свободна 281 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 281 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 17 февраля:

Национальный хирургический центр — 6;

Национальный центр кардиологии и терапии — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 257;

Национальный центр онкологии и гематологии — 11.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 85 тысяч 619 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.