10:42
USD 84.38
EUR 102.56
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 109,4 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 347 тысяч 587. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 109 миллионов 491 тысяча 385 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 753 тысячи 415), Индии (10 миллионов 925 тысяч 710), Бразилии (9 миллионов 921 тысяча 981), Великобритании (4 миллиона 70 тысяч 332), России (4 миллиона 53 тысячи 535), Франции (3 миллиона 548 тысяч 452), Испании (3 миллиона 96 тысяч 343), Италии (2 миллиона 739 тысяч 591), Турции (2 миллиона 602 тысячи 34), Германии (2 миллиона 352 тысячи 766) и Колумбии (2 миллиона 202 тысячи 598).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 61,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 240 тысяч 621.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 418 тысяч 543. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 150 человек. В том числе в США всего скончались 487 тысяч 927 человек, Бразилии — 240 тысяч 940, Мексике — 175 тысяч 986, Индии — 155 тысяч 813, Великобритании — 118 тысяч 421, Италии — 94 тысячи 171.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 619 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 252 тысячи 821, Узбекистане — 79 тысяч 461, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183730/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В Кыргызстане коронавирусом болеют 781 человек, 145 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 619
Количество детей с пневмонией растет. За сутки госпитализировано 32 ребенка
Санитайзеры и маски в общественном транспорте не отменяли. Нарушителей штрафуют
Учителям, зараженным COVID-19 на работе, надбавки не положены. В БГК возмущены
Возвращение детей в школы и сады. В БГК предложили провести опрос родителей
COVID-19. В Кыргызстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации
COVID-19 в мире. Заразились более 109,1 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
17 февраля, среда
10:40
Депутаты парламента назначат референдум после общественных обсуждений Депутаты парламента назначат референдум после обществен...
10:31
Администрация частного дома престарелых в Кемине скрыла факт смерти постоялицы
10:28
COVID-19 в мире. Заразились более 109,4 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
10:18
В Алтайский край из Кыргызстана пытались ввезти зараженные семена укропа
10:13
В Бишкеке прощаются с народной артисткой Жамал Сейдакматовой