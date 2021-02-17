COVID-19 в мире. Заразились более 109,4 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 347 тысяч 587. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 109 миллионов 491 тысяча 385 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 753 тысячи 415), Индии (10 миллионов 925 тысяч 710), Бразилии (9 миллионов 921 тысяча 981), Великобритании (4 миллиона 70 тысяч 332), России (4 миллиона 53 тысячи 535), Франции (3 миллиона 548 тысяч 452), Испании (3 миллиона 96 тысяч 343), Италии (2 миллиона 739 тысяч 591), Турции (2 миллиона 602 тысячи 34), Германии (2 миллиона 352 тысячи 766) и Колумбии (2 миллиона 202 тысячи 598).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 61,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 240 тысяч 621.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 418 тысяч 543. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 150 человек. В том числе в США всего скончались 487 тысяч 927 человек, Бразилии — 240 тысяч 940, Мексике — 175 тысяч 986, Индии — 155 тысяч 813, Великобритании — 118 тысяч 421, Италии — 94 тысячи 171.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 619 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 252 тысячи 821, Узбекистане — 79 тысяч 461, Таджикистане — 13 тысяч 308.