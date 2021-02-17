В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 781 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 371 пациент, в больницах — 410. В том числе 22 человека — в крайне тяжелом состоянии, 123 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 265 человек (или 64,6 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 61 человек. В Бишкеке выписаны 27 человек, Оше — 2, Чуйской области — 18, Таласской — 1, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 452 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.