Омбудсмен просит суд изменить меру пресечения стороннице Абдиля Сегизбаева

Омбудсмен просит изменить меру пресечения Жылдыз Чодобаевой, освободив из-под ареста. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, после обращения жителей села Кой-Таш Токон Мамытов посетил СИЗО ГКНБ и провел встречу с Жылдыз Чодобаевой, которая арестована по решению суда по подозрению в коррупции.

У сторонницы Абдиля Сегизбаева нет жалоб на условия содержания. Она просила об оказании содействия в изменении меры пресечения.

«Учитывая, что Жылдыз Чодобаева является матерью четверых детей, младшему из которых всего два года, акыйкатчи обращается к председателю Бишкекского городского суда с просьбой при рассмотрении апелляционной жалобы подозреваемой изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей — подписку о невыезде или домашний арест на период досудебного производства», — говорится в сообщении.

Токон Мамытов также обращается к военному прокурору с просьбой о ходатайстве перед судебной коллегией Бишкекского горсуда об изменении меры пресечения Жылдыз Чодобаевой.

Напомним, сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаева задержана по делу о незаконном обогащении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.