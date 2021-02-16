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Общество

Мигранты ждут помощи для возвращения в Россию

Мигранты ждут решения вопроса о возможности для их возвращения на работу в Россию. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявила председатель ассоциации «Кыргызстан — Урал» Гулшан Долонбаева.

По ее словам, тысячи кыргызских граждан вынуждены были вернуться на Родину в прошлом году из-за карантина. При этом они не ждут, что в ближайшем будущем для них будут созданы рабочие места. Поэтому люди хотят вернуться.

«Обещания обещаниями, но людям нужно содержать семьи, кормить своих детей. Поэтому мигранты ждут от визита Садыра Жапарова в Россию решения вопроса по их возврату в РФ. Работодатели уже ждут, у них есть в России рабочие места. Кроме того, крайне важен вопрос медицинского страхования детей мигрантов. Когда Кыргызстан вступал в ЕАЭС, этот вопрос выпал из поля зрения. Но его нужно решить, ведь мы не можем нормально лечить наших детей в России», — отметила Гулшан Долонбаева.

При этом она отметила, что для предпринимателей по-прежнему актуальным остается вопрос о снятии ограничений на объемы денежных переводов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183629/
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