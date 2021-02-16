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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрили экстренное применение двух вариантов вакцины AstraZeneca/Oxford — производства Южной Кореи и Индии. Теперь многие страны смогут получить этот препарат в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщают «Новости ООН».

Препарат стал вторым после вакцины от Pfizer, который официально одобрила организация. В ВОЗ сообщили, что вакцину можно использовать для всех возрастных групп от 18 и старше. Ранее некоторые страны не рекомендовали ее для пожилых.

«Страны, которые сегодня не имеют доступа к вакцинам, наконец-то смогут начать вакцинацию своих медицинских работников и тех, кого относят к группе риска, что поможет достичь цели альянса COVAX по справедливому распределению вакцин», — сказала помощница главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам, вакцинам и фармацевтической продукции Мариангела Симау.

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В ходе исследований установлено, что в целом эффективность вакцины AstraZeneca/Oxford оценивается в 63 процента. Эксперты ВОЗ рекомендуют выдерживать интервал от 4 до 12 недель между первой и второй дозой. Чем длиннее интервал, тем выше эффективность вакцины.

Препарат AstraZeneca/Oxford можно хранить в обычных холодильниках, что существенно облегчает его транспортировку.

Напомним, что по механизму COVAX Кыргызстану бесплатно выделят 504 тысячи доз вакцины AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183568/
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